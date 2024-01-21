За словами голови комітету із зовнішньої політики Олександра Мережка, у кожної держави "має бути якийсь мінімум самоповаги".

Київ має рішуче реагувати на заяви лідерів інших держав, які ставлять під сумнів суверенітет України. Про це у своєму Facebook написав голова комітету Верховної Ради з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Він не уточнив, якого конкрентно з лідерів країн мав на увазі, втім, вочевидь, мова йде про прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого на середу, 24 січня, запланований візит в Україну.

Днями Фіцо, з-поміж іншого, заявив, що Україна є державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

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"У кожної держави має бути якийсь мінімум самоповаги. Абсолютно неприпустимо робити вигляд, що нічого не відбувається, коли лідер іншої держави робить заяви, які ставлять під сумнів суверенітет держави. Це вже та "червона лінія", яка вимагає рішучої і недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту в ту державу, суверенітет якої він заперечує. Зазвичай у таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави", - зазначив Мережко.

При цьому, відповідаючи на коментарії до свого посту, він не підтвердив, що мав на увазі саме главу словацького уряду, натомість зазначив, що "йдеться про принципи, а не про конкретні особистості", і це його "загальне спостереження як юриста-міжнародника".

Відносини Словаччини та України - останні новини

Словаччина не буде допомагати Україні військово, але надасть гуманітарну підтримку. Про це напередодні зустрічі в Ужгороді з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив глава словацького уряду Роберт Фіцо. Він зазначив, що зустріч "буде цікавою", при цьому українська сторона навіть відмовилася від спільної прес-конференції.

Раніше Фіцо разом з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном погодився щодо блокування фінансування для України.

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