Він побоюється, що війна в Україні стане тривалим конфліктом.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо висловив готовність провести переговори з Володимиром Путіним, якби це принесло мир в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю фінському телебаченню, пише місцеве видання Yle.

За словами Нііністе, ситуація в Україні має ознаки переростання в позиційну війну, але він сподівається, що війна все ж таки не перетвориться на тривалий заморожений конфлікт.

При цьому фінський президент висловив сумнів, що російський диктатор Володимир Путін готовий до реальних мирних переговорів. "Я не думаю, що він зараз подзвонить", — сказав Нііністе.

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Тим не менше, фінський лідер готовий поговорити з Путіним, якщо це справді принесе очевидну користь у досягненні миру. На його думку, зараз такої ситуації не дуже видно.

Перспективи мирних переговорів з Росією

Як писав УНІАН, наразі Володимир Путін не готовий вести з Україною реальні мирні переговори. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, сьогодні Кремль готовий обговорювати лише капітуляцію України.

Військовий оглядач Олексій Арестович зазначив, що Росія не полишає спроб використати свій вплив на дружні країни, такі як Туреччина, аби "підкилимно" проштовхнути легалізацію анексії Криму та чотирьох материкових областей України. На його думку, якщо це станеться, років за десять Росія здійснить нову спробу захопити ще території.

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