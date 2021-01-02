У Казахстану після скасування смертної кари залишиться право на застосовування її у воєнний час.

Казахстан офіційно відмовився від смертної кари. Відповідний закон підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

«Очільником держави підписано Закон Республіки Казахстан «Про ратифікацію Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, спрямованого на скасування смертної кари». Текст закону публікується в пресі», - йдеться в повідомленні.

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З 2003 року в Казахстані було введено мораторій на смертну кару, відтоді в країні не зафіксовано жодної з них.

«Казахстан приєднався до Міжнародного пакту, який сприяє відмові від смертної кари. Відмова від важкого покарання, безперечно, є важливим кроком на шляху побудови правового суспільства, держави, заснованої на гуманістичних принципах», - відзначав голова Сенату Парламенту Мауле Ашімбаєв.

Згідно з міжнародним протоколом, у Казахстану після скасування смертної кари залишиться право застосовувати її у воєнний час.

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Автор: Світлана Закелова