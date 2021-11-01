Майя Санду запевнила, що відносини між Молдовою та Україною не змінилися.

Президент Молдови Майя Санду відповіла на закиди Російської Федерації щодо її участі в українському міжнародному саміті "Кримська платформа". Вона вказала, що Молдова підтвердила свою підтримку Україні.

Про це повідомляє видання "Комерсант".

"Моя присутність на Кримській платформі - це додаткове підтвердження прихильності Молдови принципу територіальної цілісності, незалежності держави Україна. Наша позиція тут не змінилася: ми поважаємо територіальну цілісність України, і це взаємно", - заявила президент Молдова.

За її словами, на саміті СНД обговорювалися питання, які є прерогативою уряду, тому був присутній прем'єр-міністр Гаврилиця.

Читайте такожМолдова вперше за 30 років незалежності купила газ не у Росії"Нам важливий прагматичний діалог у цьому форматі (СНД - ред.), що у нас відкрита зовнішня політика і що нам дуже цікава ця платформа, тому що дає можливість просування наших економічних торговельних відносин з країнами-членами СНД. Чому вона брала участь? Тому що в уряду найбільші прерогативи в торговельно-економічних відносинах. Тут в уряду більше прерогатив, ніж у мене", - підсумувала Санду.

Нагадаємо, що 21 жовтня в Росії пригрозили Молдові "врахувати" в подальших відносинах участь Санду в "Кримській платформі".

Саміт Кримської платформи

23 серпня в Києві глави делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій почали міжнародну "Кримську платформу"з метою мирного припинення російської окупації на півострові.

За підсумками саміту учасники прийняли спільну декларацію, в якій надається однозначна оцінка незаконним і агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції щодо Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль усіх країн-учасниць платформи для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

Крім того, вперше на міжнародному рівні Російська Федерація визнана державою-окупантом і, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вона повинна негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму, забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій.

Також в кожній країні буде визначено уповноважену особу, яка буде співпрацювати з офісом "Кримської платформи".

Автор: Анастасія Горбачова