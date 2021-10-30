Президенти України та Молдови провели телефонну розмову.

Президенти України й Молдови Володимир Зеленський та Мая Санду обговорили телефоном енергетичну безпеку.

Про це повідомляє ввечері в суботу прес-служба Офісу президента України.

В ОП розповіли, що Санду подякувала Зеленському за допомогу під час енергетичної кризи, з якою зіткнулася сусідня країна.

"Лідери обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики. Президент України відзначив готовність нашої держави й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, президенти також обговорили реалізацію проекту будівництва мосту через Дністер, а також інші питання двостороннього співробітництва.

Ще однією темою перемовин стала євроінтеграція обох країн та грудневий саміт "Східного партнерства".

Газова криза в Молдові

Парламент Молдови 22 жовтня ввів надзвичайний стан до 20 листопада після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії газового контракту з "Газпромом".

У Молдові спостерігається дефіцит газу в 16 млн куб. м, а необхідні обсяги газу в жовтні покриті на 67%. У газотранспортній мережі тиск досяг критичного рівня, що загрожує функціонуванню газових систем.

29 держкомпанія "Оператор ГТС України" за дорученням РНБО надала екстрену допомогу Молдові, виділивши 15 млн куб. м газу.

29 жовтня стало відомо, що Молдова і російський "Газпром" домовилися про продовження на 5 років дії контракту на постачання газу.

Автор: Юрій Годован