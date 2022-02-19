Зустріч глав Мінфінів країн G20 була найбурхливішою з часу початку пандемії коронавірусу у 2020-му, пишуть журналісти.

Росія та Китай прибрали згадку про "поточну" напруженість з заяв фінансових лідерів G20 щодо геополітичних ризиків для світової економіки за підсумками зустрічі у п’ятницю.

Про це повідомляє Reuters.

За словами людей, знайомих з дискусіями, зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків з G20 була однією з найбурхливіших з початку пандемії коронавірусу у 2020 році.

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд закликала російських колег не вторгатися в Україну, попередивши, що такі дії завдадуть непоправної школи світовій економіці й призведуть до "руйнівних" санкцій проти РФ.

Інші джерела, знайомі з ходом зустрічі, повідомили, що РФ та КНР заперечували на згадці про "поточну напруженість" у попередньому проекті комюніке. В остаточному варіанті комюніке групи просто йшлося: "Ми також будемо продовжувати відстежувати основні глобальні ризики, в тому числі пов’язані з виникаючою геополітичною напруженістю, а також макроекономічною та фінансовою вразливістю".

На завершення зустрічі американські та європейські акції впали через побоювання щодо російського вторгнення в Україну після того, як підтримувані Росією бойовики оголосили в ОРДЛО негайну евакуацію.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки підконтрольних Кремлю терористів "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей з ОРДЛО в Росію. Після чого слідувала низка вибухів на непідконтрольній Україні території.

Як з’ясувала громадськість, відеоролики терористів Пасічника і Пушиліна були записані за кілька днів до ескалації на сході.

Ввечері того ж дня американський президент Джо Байден, виступаючи у Білому домі з оновленими розвідданими про пересування військ РФ, заявив, що впевнений у тому, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення до України найближчими днями чи тижнями.

Ескалація на Донбасі сталась на тлі зростання загрози вторгнення з участю майже 200 тисяч військових РФ, зосереджених навколо України.

У вчорашніх провокаціях бойовики звинуватили Збройні сили. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити російським найманцям і вчергове наголосив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

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