Президенти обмінялися оцінками ситуації на європейсько-білоруському кордоні.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою і наголосив на важливості єдності Європейського Союзу і збереження тиску у відповідь на загрози з боку Російської Федерації.

Про телефонну розмову лідерів України і Польщі повідомляє прес-служба Зеленського.

Зокрема, особливу увагу президенти приділили координації позицій сторін з протидії проекту "Північний потік-2". Вони були одностайні в оцінках "Північного потоку-2" як насамперед безпекової загрози для всієї Європи.

"Це – стратегічна зброя в руках РФ", – заявив Зеленський.

Президент України додав, що ефективна протидія цій зброї РФ вимагає єдності ЄС і партнерів, а також належних санкційних обмежень.

Також відбувся обмін оцінками ситуації на європейсько-білоруському кордоні. Глави держав констатували, що відбувається гібридна атака, належне реагування на яку потребує спільних зусиль і взаємодії.

Зеленський поінформував Дуду про розвиток безпекової ситуації на сході України та про кроки української сторони, що здійснюються для активізації роботи всіх переговорних форматів заради досягнення миру.

У цьому зв’язку президент України наголосив на необхідності збереження санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародної спільноти до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, оприлюдненому 21 листопада, заявив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Автор: Віталій Саєнко