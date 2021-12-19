Генсек НАТО наголосив, що якщо Росія застосує війська проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну".

НАТО ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України, особливо з урахуванням вимог Росії щодо гарантій не розширення Альянсу.

Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche, передає РБК-Україна.

"Ми ніколи не підемо на компроміс ані щодо безпеки своїх союзників, ані щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Північноатлантичним союзом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року", - заявив Столтенберг.

Він нагадав, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН.

"У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що якщо Росія застосує війська проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну".

"Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць", - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 17 грудня, на сайті МЗС Росії з’явився перелік вимог Кремля щодо Вашингтона і Альянсу, у яких йшлося, зокрема, про гарантії нерозміщення військових баз на територіях пострадянських країн, в тому числі невступ до НАТО України. Крім того, Москва вимагає, щоби Альянс відмовився надавати своїм союзникам зі Східної Європи військове підкріплення.

Своєю чергою, речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що США ніяких рішень без Європи не вирішуватиме.

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від альянсу гарантій невступу України.

Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Проте 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ біля України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянсу.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський наголосив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ вздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

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Автор: Олександр Топчій