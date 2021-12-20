Штати сподіваються, що Путін вирішить відвести військову техніку від українського кордону, зазначила тимчасова повірена у справах американської держави в Україні.

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін заявляє, що США передадуть Україні більше обладнання та зброї в разі продовження агресії Російської Федерації.

Про це Квін сказала в інтерв'ю "Суспільному".

"Ми спостерігаємо, дуже уважно стежимо за цією ситуацією. Ми сподіваємося, що президент Путін (Володимир Путін – Ред.) ухвалить рішення відвести свою військову техніку від українського кордону. Ми вважаємо безвідповідальним погрожувати Україні шляхом скупчення військ на її кордоні. І ми закликаємо його відступити", – заявила Квін.

"Однак, я хотіла б додати, що якщо він не відступить, якщо він вирішить продовжити агресію проти України, то для Росії будуть тяжкі наслідки. Будуть передусім дуже серйозні економічні наслідки, які готові запровадити як США, так і наші європейські союзники та партнери. Якщо Росія вдасться до неприйнятних дій проти України, то ми також будемо поставляти в Україну більше обладнання та зброї. І зрештою ми забезпечимо, щоб наші союзники по НАТО, що межують з Україною, були повністю посилені", – наголосила Квін.

Читайте такожМіністр оборони Британії вважає малоймовірним відправлення військ Заходу в Україну у разі вторгнення РосіїВона нагадала, що лише цього року США надали Україні безпекової допомоги на 450 млн доларів, а з 2014 року передали Україні понад 2,5 млрд доларів і безпекову допомогу.

Нагадаємо, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення у підготовці до нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

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Автор: Віталій Саєнко