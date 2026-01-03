Затримання Мадуро: в Sky News заявили, коли може відбутися суд над президентом Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в Нью-Йорку має пройти процедуру оформлення по прибуттю, а в понеділок ввечері, як очікується, може постати перед судом.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого затримали США, повинен прибути до аеропорту в районі Нью-Йорка, повідомляє Sky News з посиланням на кількох чиновників.

Також джерела розповіли виданню, що в Нью-Йорку Мадуро має пройти процедуру оформлення і буде перевезений до в'язниці Metropolitan Detention Center.

За словами американських чиновників, очікується, що вже в понеділок, 5 січня, найпізніше ввечері президент Венесуели має з'явитися в залі суду.

Видання зазначило, що після затримання американськими силами президент Венесуели Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес були доставлені на борт американського десантного корабля USS Iwo Jima.

Затримання Мадуро: всі подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що в суботу, 3 січня, президент США Дональд Трамп почав військову операцію проти Венесуели. Президент країни Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану.

В столиці Венесуели місті Каракас пролунали вибухи. США вдарили по будівлі парламенту Венесуели. Загалом було атаковано щонайменше 11 об'єктів в Венесуелі.

Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп схвалив удари по Венесуелі ще кілька днів тому. Про місцеперебування президента Венесуели Ніколаса Мадуро спочатку не було інформації, потім очільник Білого дому виклав його фото.

Також ми писали, що генеральний прокурор США Памела Бонді повідомила, що США офіційно висунули Ніколасу Мадуро та його дружині звинувачення у низці кримінальних злочинів. Бонді додала, що офіційно звинувачення висунуто в Південному окрузі Нью-Йорка. Їх звинувачують "у змові з метою наркотероризму та володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти США". За даними CNN, дозвіл на затримання Ніколаса Мадуро президент США дав кілька днів тому.

