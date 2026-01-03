Мадуро судитимуть в Нью-Йорку: подробиці

Генпрокурор США звинуватила Мадуро у "наркотероризмі" та "володінні кулеметами".

Правоохоронні органи США офіційно висунули Ніколасу Мадуро і його дружині звинувачення у низці кримінальних злочинів. Про це у соцмережі X повідомила Генеральний прокурор США Памела Бонді.

За її словами, офіційно звинувачення висунуто в Південному окрузі Нью-Йорка. Самопроголошеному президенту Венесуели зокрема закидають "змову з метою наркотероризму, змову з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметами та вибуховими пристроями, а також змову з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів".

"Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах", - заявила генпрокурор США.

Тим часом CNN повідомляє, що дозвіл на затримання Ніколаса Мадуро президент СШа Дональд Трамп дав кілька днів тому. ЦРУ протягом кількох місяців відстежувало місцезнаходження самопроголошеного президента Венесуели.

Як писав УНІАН, у Європейському союзі заявили, що вважають Ніколаса Мадуро нелегітимним президентом Венесуели та закликали усі сторони до стриманості й дотримання міжнародного права та Статуту ООН.

Тим часом в Росії раптом згадали про міжнародне право та назвали американську операцію у Венесуелі актом збройної агресії, що викликає глибоку стурбованість.

