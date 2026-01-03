Мадуро оголосив у Венесуелі надзвичайний стан: заява МЗС

МЗС країни заявило, що метою США є "захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема її нафти та корисних копалин".

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про оголошення надзвичайного стану у країні. Про це заявили в МЗС Венесуели. Також там закликали мобілізуватися, щоб перемогти "імперіалістичну агресію".

У заяві зазначається, що "Венесуела відкидає, заперечує та засуджує перед міжнародною спільнотою серйозну військову агресію, скоєну нинішнім урядом США".

"Цей акт є кричущим порушенням Статуту ООН, особливо статей 1 та 2, які закріплюють повагу до суверенітету, юридичну рівність держав та заборону застосування сили. Така агресія загрожує міжнародному миру та стабільності, зокрема в Латинській Америці та Карибському басейні, та серйозно наражає на небезпеку життя мільйонів людей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві вважають, що метою США є "захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема її нафти та корисних копалин".

"Їм це не вдасться. Після більш ніж двохсот років незалежності народ та його законний уряд залишаються непохитними у захисті суверенітету та невід'ємного права вирішувати свою власну долю", - запевнили в МЗС.

Там закликали "всі соціальні та політичні сили в країні активувати плани мобілізації та відкинути цей імперіалістичний напад" і додали, що президент Мадуро "підписав та наказав виконати указ про оголошення стану зовнішніх заворушень на всій території країни, щоб захистити права населення, повноцінне функціонування республіканських інституцій та негайно перейти до збройної боротьби":

"Вся країна повинна мобілізуватися, щоб перемогти цю імперіалістичну агресію".

Трамп почав операцію проти Венесуели

Як повідомляв раніше УНІАН, 3 січня президент США Дональд Трамп почав операцію проти Венесуели, у столиці Каракасі гримлять потужні вибухи. Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на заяви американських чиновників розповіла, що Трамп наказав завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, включно з військовими об'єктами. На вулицях з'явилася венесуельська бронетехніка, вона стягується до президентського палацу. У мережі поширюються кадри ударів по Каракасу, ймовірно, ракетами Tomahawk.

