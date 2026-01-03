Трамп підтвердив 'успішний удар' по Венесуелі: Мадуро захоплений

Трамп пообіцяв надати подробиці на прес-конференції.

Президент США Дональд Трамп прокоментував операцію у Венесуелі, де з ночі 3 січня збройні сили США завдають ударів по столиці країни Каракасу. Він підтвердив, що операція пройшла успішно, а також повідомив про захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро.

"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабний удар по Венесуелі та її лідеру, президенту Ніколасу Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни", - заявив Трамп.

Також Трамп повідомив, що сьогодні об 11:00 (18:00 за Києвом) у Мар-а-Лаго відбудеться пресконференція, на якій буде повідомлено подробиці.

Оновлено 12.34. Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау заявив, що Ніколас Мадуро "постане перед правосуддям".

"Нова ера для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він, нарешті, постане перед правосуддям за свої злочини", - написав він.

Оновлено 12.07. В інтерв'ю газеті The New York Times президент Трамп заявив, що це була "блискуча операція".

"Багато хорошого планування, багато відмінних військ і відмінних людей", - сказав Трамп.

За даними CBS News, Мадуро був захоплений рано вранці в суботу бійцями підрозділу "Дельта", вищого підрозділу спеціального призначення збройних сил США. Цей підрозділ раніше був відповідальний за операцію 2019 року з ліквідації колишнього лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді. Водночас джерела у венесуельській опозиції повідомили Sky News, що, на їхню думку, захоплення Ніколаса Мадуро було "договірним".

На запитання, чи запитував він дозвіл Конгресу на проведення операції або що чекає на Венесуелу далі, Трамп відповів, що обговорить ці питання на своїй пресконференції в Мар-а-Лаго вранці.

Представник США заявив, що під час операції американських жертв немає, але відмовився коментувати втрати серед венесуельців.

Операція США у Венесуелі - що відомо

Сьогодні вночі в столиці Венесуели Каракасі лунали вибухи, над містом працює ППО, на вулиці виведено військову техніку. Повідомляється, що обстрілу зазнали резиденція міністра оборони Венесуели та порт у столиці країни.

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану у зв'язку з атакою на країну. Водночас в уряді країни заявили, що "мета атаки США - захоплення венесуельської нафти і корисних копалин".

За даними CNN, Комітет Сенату США зі збройних сил не отримав попереднього повідомлення про військові дії на території Венесуели. При цьому CBS пише, що Трамп схвалив удари по Венесуелі ще кілька днів тому.

