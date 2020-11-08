Затримували людей в основному в Мінську, а також у деяких інших містах, зокрема у Вітебську, Гродно, Гомелі, Березі, Пінську, Жлобіні, Бобруйську, Ляховичах, Могильові.

Кількість затриманих у Білорусі учасників протестних акцій перевищила 520 осіб.

Читайте такожМарш народовладдя у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання (фоторепортаж)Про це повідомляє TUT.by із посиланням на правозахисний центр «Вясна».

Затримували людей в основному в Мінську, а також у деяких інших містах, зокрема у Вітебську, Гродно, Гомелі, Березі, Пінську, Жлобіні, Бобруйську, Ляховичах, Могильові.

Зазначається, що в Мінську деяких затриманих, яких доставили до Радянського РУВС, утримували у внутрішньому дворику. Люди тримали руки або за спиною, або піднятими вгору.

Під час протестних акцій у Мінську в неділю також були затримані відомі білоруські спортсмени - срібний призер Олімпійських ігор 2008 року в десятиборстві Андрій Кравченко та багаторазовий чемпіон Білорусі з кікбоксингу й тайського боксу Іван Ганін. Люди в чорному одязі без розпізнавальних знаків просто дістали спортсменів із машин на стоянці неподалік Національної школи краси.

До початку недільної акції протесту до Мінська було стягнуто військову та спеціальну техніку. Силовики оточили центральні площі білоруської столиці та деякі інші об'єкти.

Протести у Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів та запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулась таємна інавгурація Лукашенка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська