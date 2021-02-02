Будь-які санкції, які не будуть включати замороження газопроводу, навіть не привернуть увагу російського уряду.

Отруєння опозиціонера Олексія Навального і його арешт, а тепер ще й поліцейське насильство безпрецедентних масштабів. Франція тепер, як і США, вимагає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Скільки ще федеральний уряд Німеччини буде виправдовувати сумнівний енергетичний проект?

Про це пише Die Welt, нагадуючи, як російська поліція жорстоко била учасників протестів. Непритомного чоловіка просто кинули в автозак. Боєць ОМОН дістав свою вогнепальну зброю і націлив на людей на вулиці. Фото з протестів по всій Росії, які спалахнули після арешту опозиціонера Олексія Навального, шокують.

Читайте такожNew York Times: Окупація Криму більше не захищає Путіна від протестівКритики Кремля ще ніколи не зіштовхувалися з таким рівнем репресій, як минулої неділі. Згідно з даними правозахисної організації OVD-Info, щонайменше 5135 людей були арештовані в 88 містах по всій Росії. І це гіркий рекорд. Більше 100 журналістів зіштовхнулися з перешкоджаннями їхній роботі й були арештовані. Проти демонстрантів і прихильників Навального було порушено 40 кримінальних проваджень.

Але в Берліні всі ці звірства викликали лише риторичну реакцію. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагала негайно випустити Навального з в'язниці. А міністр закордонних справ Гайко Маас закликав Росію дотримуватися верховенства закону. Але Берлін не хоче робити жорстких кроків проти Москви.

Видання нагадує, що у Франції президент Еммануель Макрон просував зближення з Росією. Але тепер його країна теж вимагає зупинити будівництво "Північного потоку-2". США і кілька європейських країн включно з Польщею тривалий час критикували цей газопровід. Вони застерігають про надмірну залежність Німеччини від російського газу й негативні наслідки для країн Східної Європи. Але Берлін в понеділок знову повторив, що не збирається змінювати свою позицію щодо "Північного потоку-2".

В питанні санкцій, Німеччина хоче зачекати кінця суду над Навальним, який почався сьогодні.

"Все буде залежати від того, яке рішення ухвалить цей суд", - сказав Маас.

Критику Кремля загрожує три роки у в'язниці. Європарламент схвалив резолюцію, в якій закликає покарати Росію, зокрема, заморозити будівництво "Північного потоку-2". Але Меркель наполягає на тому, що газопровід має "суто комерційний характер" і його потрібно відділити від політичних проблем.

"В Кремлі раді чути такі слова. Зрештою, це означає, що Німеччина - найважливіший партнер Росії в Європі - віддає перевагу мовчазному стоянню осторонь, поки Москва робить дипломатичні помилки. Якщо федеральний уряд буде дотримуватися своєї позиції до завершення будівництва "Північного потоку-2", у Москви не буде жодних причин припинити репресії проти свого народу і розв'язувати війни за кордоном. А торгівля з Росією буде відділена від політики", - йдеться в статті.

Читайте такожSüddeutsche Zeitung: Меркель зрадила саму себе, коли стала на захист "Північного потоку-2"Видання додає, що твердження про нібито суто комерційну природу "Північного потоку-2" приховує реальні інтереси Росії. Газопровід потрібен їй, щоб обійти Україну в маршруті постачання газу в Європу. Санкції, які не зачеплять цей газопровід, не зможуть поставити Путіна на місце.

Чи випустять Навального на волю, якщо "Північний потік-2" буде заморожений? Це інше питання. Останнє посилення репресій проти нього і його прихильників можна розглядати як панічну надмірну реакцію. Так поводиться правитель, який відчув, що втрачає владу.

Насправді Навальний і його прихильники далекі від того, щоб повалити режим Путіна. Репресії мають сенс, якщо подивитися на них з позиції російського уряду. Кремль хоче розчистити політичний ландшафт для себе перед виборами депутатів Держдуми, які заплановані на осінь. Путін хоче, щоб його партія "Единая Россия" зберегла контроль над парламентом.

Очікування, до яких вдається федеральний уряд Німеччини, не плине на цей процес. Навіть візит верховного представника ЄС з закордонних справ Жозепа Боррелля в Москву не змусить Кремль відмовитися від своєї жорстокої поведінки. Тому що все це відповідає його планам.

Путін не зійде зі свого агресивного курсу, який він взяв після великої хвилі протестів у 2012 році. Лише міжнародна спільнота включно з Німеччиною і Європою може змусити Росію заплатити високу ціну.

Протести в Росії: що потрібно знати

Протести в Росії почались після арешту опозиційного політика Навального. 17 січня він повернувся до Росії з Німеччини, де відновлювався після отруєння. На прикордонному контролі в аеропорту «Шереметьєво» політика затримали, а наступного дня заарештували на 30 діб.

23 січня в Росії акції протесту пройшли майже в 200 містах. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», за підсумками акцій були затримані 4 тис. 033 особи.

31 січня акції пройшли по всій Росії.

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Переклад: Лесь Димань