При цьому міністр європейських справ Франції додав, що це має бути рішенням Німеччини, адже газопровід прокладають саме до ФРН.

Міністр європейських справ Франції Клеман Бон виступив із закликом до уряду Німеччини припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" на тлі затримань учасників акцій протесту у Росії.

Читайте також"Погана угода для Європи": у Байдена озвучили позицію щодо "Північного потоку-2"Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми завжди говорили, що маємо величезні сумніви щодо цього проєкту у цьому контексті", - пояснив міністр.

На запитання щодо того, чи означають ці слова заклик до Берліна відмовитися від "Північного потоку-2", Бон відповів: "Саме так, ми вже про це говорили".

Бон також зазначив, що європейські лідери зараз розглядають можливість запровадження нових санкції проти РФ на тлі придушення протестів, які відбуваються у країні через отруєння та арешт антикорупційного активіста та опозиційного лідера Олексія Навального. Минулої неділі тисячі росіян вийшли на вулиці, попри заборону влади. Понад п'ять тисяч осіб при цьому було затримано.

"Санкції вже запроваджувалися, ми можемо зробити це, але ми маємо чітко розуміти, що їх не буде достатньо", - додав Бон. За його словами, ще однією опцією, яка розглядається, є "Північний потік-2".

При цьому міністр додав, що це має бути рішенням Німеччини, адже газопровід прокладають саме до ФРН.

Що цьому передувало

24 січня російське судно "Фортуна" проти якого США запровадили санкції, відновило будівництво газопроводу у водах Данії.

Очікується, що "Фортуна" завершить роботи в данських водах до середини останнього тижня травня, а потім почне укладати труби у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня.

Будівництво трубопроводу, окрім Франції, критикує низка інших держав Європи, зокрема Польща, Литва та Україна. Водночас проти проекту виступає і низка німецьких політиків. Зокрема, голова Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) закликав оголосити мораторій на добудову газогону, поки в Росії порушуються права людини та громадянські свободи.

Проти "Північного потоку-2" також протестують німецькі кліматичні активісти. Втім, вони виступають проти використання газу як палива і закликають повністю відмовитися від нього у якості джерела енергії.

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Автор: УНІАН