В публікації газети журналіст Пілхал Тамаш назвав референдум у Криму в 2014 році легітимним, а київську владу "маріонетковою".

В угорській газеті Magyar Nemzet, яка пропагує політику чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, звинуватили США у підтримці України, а також закликали владу Угорщини ігнорувати 5 статтю НАТО, якщо буде зіткнення Альянсу з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В публікації газети журналіст Пілхал Тамаш назвав референдум у Криму в 2014 році легітимним, а київську владу "маріонетковою". Також автор статті попередив, що скоро російська армія почне стирати з лиця землі територію, яка кілька десятиріч мала назву "Україна".

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"Американці натренували українців, озброїли до зубів, напоїли культом Бандери, а потім використали як приманку", - пише Тамаш.

Публіцист вважає, що лише завдяки США Україна досі тримається, а без рішень Білого дому був би "мир з новими кордонами".

Далі журналіст закликав ігнорувати 5 статтю НАТО, яка передбачає, що напад на одного з членів Альянсу є нападом на всіх його членів (і на кожного зокрема).

"Якщо це переросте у війну НАТО і Росії, ми маємо усіма силами лишатися в стороні! Хай що там у п'ятій статті написано, ми не повинні воювати з Росією... Тому що Росія десятиріччями не є нашим ворогом. Вони - щиріші наші партнери, ніж деякі "союзники" в НАТО", - пише Тамаш.

Раніше Угорщина закликала зняти санкції з країни-агресора. Орбан також висловився щодо війни Росії проти України. Він заявив, що "війна була локальною, але втрутився Захід". Він прогнозує продовження бойових дій до 2030 року, в результаті чого Україна нібито "втратить третину або половину своїх територій".

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