Йдеться про ядерну ракету "Ярс", про яку раніше згадувати в інформаційному просторі.

Російський диктатор Володимир Путін готує до бойового застосування потужну ядерну ракету, яка здатна уразити як США, так і Велику Британію.

Як пише New York Post, у середу Міноборони РФ опублікувало кадри із новою ядерною ракетою "Ярс". На відео її встановлюють у шахту військового комплексу Козельськ у Калузькій області.

Міжконтинентальна балістична ракета має радіус дії 7500 миль. "Ярс" є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М", який вперше був запущений у 2009 році. За даними видання, її встановили ​​на стартовому майданчику шахти за допомогою спеціального транспортно-завантажувального блоку.

Відео дня

Російські пропагандисти заявляють, що ракетний комплекс "Ярс" має потужність "у 12 разів більшу, ніж американська бомба, яка зруйнувала Хіросіму". У жовтні, на тлі високої напруженості через війну з Україною, Путін проконтролював запуск подібної ракети.

Командувач ракетними силами РФ полковник Олексій Соколов сказав, що останнє навчання мало стати сигналом для Заходу, оскільки і США, і Європа знаходяться в зоні дії ракети.

"Батьківщина отримає ще одну ракетно-ядерну зброю, яка дозволить вирішувати будь-які завдання стратегічного рівня", - заявив Соколов.

Міністерство оборони Росії повідомило в середу, що знадобилося кілька годин, щоб ракету встановили в шахту за допомогою спеціального транспортно-завантажувального блоку. На ракетній базі Козельськ триває реконструкція.

Ядерні погрози Росії - що відомо

З 24 лютого з Москви неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю проти України та її союзників. ЗМІ писали, що навесні офіційні особи РФ обговорювали використання ядерної зброї.

7 грудня президент Володимир Путін заявив, що "загроза ядерної війни зростає", і уточнив, що Кремль не використовує подібну зброю першим.

У свою чергу в Держдепі США назвали нові "ядерні" погрози Путіна "порожніми". При цьому президент Володимир Зеленський не вірить, що Путін зважиться на ядерний удар.

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