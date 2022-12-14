У пріоритеті росіян – окупація Донецької області, заявив речник диктатора.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що "Одеса і Чернігів мають бути звільнені" російськими окупантами.

Дмитро Пєсков, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна, відреагував на цю "пропозицію".

"Все залежить від вибору громадян, від рішення людей. Першочерговим завданням є захист людей в "ЛНР" і "ДНР". Ми бачимо непросту ситуацію в Донецьку і на цьому перш за все, звичайно, концентруються військові, спеціальна військова операція триває", – заявив Пєсков російським ЗМІ.

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Цілі РФ у війні проти України

Раніше у військовому командуванні США констатували, що на війні проти України російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі на всіх напрямках.

При цьому, на думку аналітиків, Путін, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні. Йдеться не лише про анексію нових територій, а й зміну режиму та ліквідацію спроможності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії.

Як вважають у британській розвідці, цілі, які Росія переслідує у війні проти України, не змінилися. Росія, ймовірно, як і раніше прагне поширити контроль на всю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, хоча досягти цього навряд чи зможе.

Прогнозують, що бойові дії в Україні активізуються взимку, а масовані обстріли критичної інфраструктури України продовжуватимуться.

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