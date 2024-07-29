На святкування Дня Військово-морського флоту прибули представники 31 держави.

Правитель Росії Володимир Путін використав святкування Дня Військово-морського флоту, щоб спробувати сформувати антизахідну коаліцію з низки азіатських і близькосхідних країн.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, на параді у Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії. При цьому присутніх представників країн було значно більше - 31 держава, серед яких Азербайджан, Венесуела, В'єтнам, Куба, Лівія, М'янма, Сирія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та країни Південної Африки.

Аналітики звернули увагу на те, що заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін зустрівся з командувачем ВМС Народно-визвольної армії Китаю Ху Чжунміном та обговорив з ним співпрацю між країнами у військово-морській сфері.

Відео дня

Крім того, схожу зістірч він провів з командувачем ВМС М'янми Він Хтейном. При цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Малайзії Мухамадом Хасаном в Куала-Лампурі та домовився про розширення російсько-малайзійських дипломатичних контактів.

"Росія останнім часом активізувала співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам", - додають експерти.

Війна в Україні - загроза з Росії

На тлі агресивної позиції Кремля Велика Британія розглядає можливість розробити ракети дальнього радіуса дії проти ядерної зброї. Відповідна дискусія ведеться на тлі побоювань Європи, що правитель РФ Володимир Путін може бути готовий застосувати таку зброю.

Reuters проаналізував, наскільки небезпечні нові ракетні перегони між США і Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: