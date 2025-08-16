Американський президент натякнув, що тепер рішення за Україною.

На Алясці російський диктатор Володимир Путін вимагав виведення українських військ з усієї території Донбасу.

Про це американський президент Дональд Трамп сказав українському колезі Володимиру Зеленському та європейським лідерам, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Водночас глава Білого дому заявив, що тепер рішення про території залишається за Україною.

За даними Bloomberg, слова Трампа викликають занепокоєння у деяких європейських чиновників: вони побоюються, що Трамп буде тиснути на Зеленського, щоб той поступився територіями в обмін на мирну угоду.

"Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - заявили лідери європейських країн і Євросоюзу після розмови із Зеленським і Трампом.

Крім цього, Трамп заявив лідерам, що готовий зробити свій внесок у забезпечення безпеки України, якщо це не буде пов'язано з НАТО, додали джерела. Трамп дав зрозуміти, що Путін буде з цим згоден, повідомили джерела.

З цього питання лідери Європи підтвердили необхідність тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського.

Переговори Путіна і Трампа

Трамп достроково закінчив переговори з Путіним 15 серпня. WP пояснив, що за цим стоїть і про що може говорити. Видання зазначило, що переговори були розраховані на 7 годин, однак тривали лише три.

Видання зазначило, що Путін скористався моментом , у присутності Трампа прочитав уїдливий урок про "корінні причини" війни проти України - кодове позначення демілітаризації країни та блокування її приєднання до НАТО.

