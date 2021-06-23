У посольстві РФ в США вважають, що ці навчання заохочують мілітаристські настрої в Києві.

Посольство Росії в Вашингтоні закликало США і їх союзників по НАТО відмовитися від проведення спільних з Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі.

Про це дипвідомство написало у Twitter. У російському посольстві вважають, що "масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні".

На думку посольства РФ, такі навчання "підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві".

"Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій на Чорному морі", - зазначають у посольстві.

Читайте такожSea Breeze-2021: Україна проведе навчання з 29 країнами НАТО, уже узгоджено планУ російському дипвідомстві додали, що виникаючі проблеми в цьому регіоні можуть вирішити причорноморські держави без "нав'язування" допомоги ззовні.

Військові навчання Sea Breeze-2021

22 червня Держдепартамент США повідомив про те, що шостий флот американських ВМС візьме участь в навчаннях Sea Breeze-2021.

Всього в навчаннях, які будуть проходити в акваторії Чорного моря, візьмуть участь військові підрозділи збройних сил з 32 країни світу. Таким чином, цього року у Sea Breeze в Україні візьме участь рекордна кількість країн.

Учасниками навчань стануть 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

Що таке військові навчання Sea Breeze

Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

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Автор: Ірина Погоріла