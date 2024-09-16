Путін їздив у Монголію до шаманів, - Spiegel

Подейкують, що кремлівський диктатор повернувся "задоволеним".

Російський правитель Володимир Путін відвідував Монголію для зустрічі з шаманами. Про це у колонці для Spiegel пише російський журналіст Михайло Зигар.

Версію про поїздку Путіна до шаманів обговорюють джерела, близькі до Кремля. Монголія та Тува, куди Путін навідувався напередодні, вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів світу, а диктатор вже багато років по-особливому ставиться до містики.

Як пише Зигар із посиланням на кремлівське джерело, перед початком повномасштабного вторгнення в Україну Путін також консультувався з різними шаманами. Усі містики пророкували перемогу Росії.

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Ба більше, у Москві ходять чутки, що Путін не застосує ядерну зброю без благословення шаманів, щоб не розгнівати духів. Зигар зазначає, що Путін "нібито повернувся з Монголії задоволеним".

Путін і чаклунство

Як повідомляв УНІАН, Путін божеволіє від думки, що може померти в результаті обрядів ворожих чаклунів. Журналісти згадали історію з якутським шаманом Габишевим, якого глава країни-агресора всіляко намагається нейтралізувати.

Старечий маразм Путіна із задоволенням підігріває його оточення. Шойгу тягає з собою президента РФ у тайгу на різні шаманські обряди, в яких Путін особисто бере участь, вони нібито надають йому сили.

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