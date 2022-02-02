Президент Росії обмінявся думками з прем'єром Британії щодо ситуації на Донбасі.

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном звинуватив Україну в "хронічному саботажі" Мінських домовленостей для розв'язання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба Кремля, розмова відбулася 2 лютого.

Зазначається, що сторони обмінялися думками в контексті ситуації на Донбасі й щодо забезпечення "довгострокових юридично зафіксованих гарантій безпеки РФ".

"Президент Росії виклав принципові підходи з даних питань. Зокрема, звернуто увагу на хронічний саботаж Києвом Мінських домовленостей", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін піддав критиці політику відкритих дверей НАТО і заявив про неготовність Альянсу "адекватно реагувати на обґрунтовані Російські заклопотаності".

Читайте такожЗеленський про Мінські угоди: ми маємо робити щось, що захищає нашу країнуНагадаємо, 1 лютого секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що вважає виконання Мінських угод дуже небезпечною річчю для України.

За його словами, угоди, "підписані під дулом російського автомата, не можуть бути чинними... І той час, який минув після їхнього підписання, якраз і говорить про те, що їх виконати неможливо".

Він вважає, що та "нісенітниця, яка записана в цих документах, це повний нонсенс".

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