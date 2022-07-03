Саміт G20 відбудеться в листопаді в Індонезії, на захід запрошений Зеленський.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі заявив, що президента Росії Володимира Путіна, у разі приїзду на саміт G20, чекає недружній прийом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного з президентом Володимиром Зеленським брифінгу сьогодні в Києві.

"Якщо Путін захоче приїхати на цю зустріч, а я не впевнений, що він це зробить, тоді він отримає такий прийом, на який заслуговує – недружній: він не поважає правовладдя в світі і не поводиться відповідно до цінностей цього світу", - сказав Албенізі.

Як повідомляв УНІАН, саміт G20 відбудеться в листопаді в Індонезії. На захід президента Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії.

На сьогодні "група двадцяти" об'єднує 19 країн і ЄС. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

"Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, від чого залежатиме участь України в саміті G20.

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