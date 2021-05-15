Ізраїль звинувачує ХАМАС у запуску ракет з густонаселених цивільних районів.

Палестинські ЗМІ повідомляють про 7 загиблих, зокрема кількох дітей, унаслідок ізраїльського авіаудару по табору біженців Аль-Шаті у секторі Гази.

Про це пише Times of Israel.

Читайте такожУ мечеті в Кабулі стався вибух: щонайменше 12 загиблихЗМІ пишуть, що серед загиблих можуть бути діти з однієї родини. Ще кілька людей опинилися у пастці під завалами.

Times of Israel зазначає, що Ізраїль обстріляли з Гази потужними ракетами, заявивши, що це "відповідь на удар по Аль-Шаті".

Водночас в Ізраїлі стверджують, що жертви серед мирного населення були викликані неуспішним запуском палестинських ракет. Також країна звинувачує радикалів у запуску ракет з густонаселених цивільних районів.

Urgent: The only Palestinian child who survived in the family in the Shati refugee camp, west of Gaza, after Israeli aircraft were completely targeted. The entire family was martyred, and this child remains alone now!!! 💔💔#GazzaUnderAttackpic.twitter.com/Z4ZF4Dhb0v — MARWA 🇵🇸 🇪🇬 (@Marwasakr33) May 15, 2021

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту «Залізний купол».

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

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Автор: Яна Ставська