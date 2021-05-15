Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня / REUTERS

Палестинські ЗМІ повідомляють про 7 загиблих, зокрема кількох дітей, унаслідок ізраїльського авіаудару по табору біженців Аль-Шаті у секторі Гази.

Про це пише Times of Israel.

Читайте такожУ мечеті в Кабулі стався вибух: щонайменше 12 загиблихЗМІ пишуть, що серед загиблих можуть бути діти з однієї родини. Ще кілька людей опинилися у пастці під завалами. 

Times of Israel зазначає, що Ізраїль обстріляли з Гази потужними ракетами, заявивши, що це "відповідь на удар по Аль-Шаті".

Водночас в Ізраїлі стверджують, що жертви серед мирного населення були викликані неуспішним запуском палестинських ракет. Також країна звинувачує радикалів у запуску ракет з густонаселених цивільних районів.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

  • Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
  • Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.
  • Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.
  • Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
  • Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту «Залізний купол».
  • Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська