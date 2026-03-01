У всіх військових в Україні будуть чіткі терміни служби, - Паліса

Зараз Міноборони розробляє законопроект, який визначатиме терміни служби для військових.

Для всіх українських військових готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він уточнив, що такі нововведення розроблені для переходу країни на контрактну армію. За словами Паліси, відповідні контракти зможуть підписувати навіть ті, хто вже мобілізований.

"Контракти зможуть підписувати в тому числі і вже мобілізовані з метою отримання чітких термінів служби і плавного переходу від мобілізованої армії до контрактної", - сказав Паліса.

Коментуючи відстрочки в цих контрактах, Паліса сказав, що попередній міністр оборони напрацював проект закону, який подавався до Верховної Ради щодо нових контрактів. Він додав, що чинний міністр оборони Михайло Федоров взяв час на доопрацювання цього документа і скоро очікується новий законопроект:

"Запит на терміни служби зрозумілий і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів".

Мобілізація в Україні

Сьогодні радник міністра оборони, фахівець з систем РЕБ і зв'язку Сергій (Флеш) Бескрестов заявив, що Україні потрібні пункти вербування іноземців по всьому світу для поповнення лав ЗСУ і система роботи з іноземцями. Він висловив думку, що Україні потрібно залучати до війни більше іноземців на тлі обмеженості власних людських ресурсів.

"Ми платимо солдатам на нулі величезну суму за мірками багатьох країн. Нам потрібні пункти вербування по світу і система роботи з іноземцями тут. Зараз це все є, але працює погано в плані масштабів, швидкості роботи і відбору", - заявив він.

А 11 лютого начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін заявляв, що порівнювати мобілізаційні процеси в 2022-му і 2025-2026 роках - некоректно.

