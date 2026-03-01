2 березня українцям знову відключатимуть світло: графіки на понеділок

Причина запровадження графіків - наслідки російських атак на енергосистему.

У понеділок, 2 березня, у частині регіонів України з 8-ї години до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Про це повідомили в Укренерго.

Для промислових споживачів у цей час будуть діяти графіки обмеження потужності.

Зазначається, що причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили енергетики.

Графік відключення світла - Київська область

Відповідно до інформації ДТЕК, для мешканців Київської області 2 березня світло відключатимуть 1-2 рази. Відключення триватимуть 1-3,5 години. У двох підчергах - 3.1 і 4.1 - світло буде весь день.

Графіки відключення світла - Дніпропетровська область

За даними ДТЕК світло для мешканців Дніпропетровської області у понеділок вимикатимуть 1-2 рази. Відключення триватимуть від пів години до 3,5 години.

Графіки відключення світла - Житомирська область

За інформацією Житомиробленерго, 2 березня за командою НЕК "Укренерго" обмеження споживання будуть застосовуватися так:

з 00:00 до 08:00 - без обмежень;

з 08:00 до 10:00 - 1,0 черга;

з 10:00 до 16:00 - 0,5 черги;

з 16:00 до 20:00 - 1,5 черги;

з 20:00 до 24:00 - 0,5 черги.

Графіки відключення світла - Черкаська область

За даними Черкасиобленерго, електропостачання у регіоні буде відсутнє у такі години:

1.1: 9:30-10:30, 16:00-17:30

1.2: 16:30-18:30

2.1: 18:00-20:00

2.2: 10:30-11:30, 22:30-00:00

3.1: 08:00-10:00

3.2: 18:30-20:30

4.1: 17:30-19:30

4.2: 20:30-22:30

5.1: 13:00-15:00, 19:30-20:00

5.2: 11:30-13:00

6.1: 16:00-18:00

6.2: 08:00-09:30, 15:00-16:30

Графіки відключення світла - Сумська область

У Сумиобленерго оприлюднили інформацію, згідно з якою 2 березня світло для більшості підчерг відключатимуть 2 рази. Лише у підчерзі 3.1 буде три відключення, а у підчерзі 6.1 - одне відключення. Тривалість вимкнення - 2-4 години.

Графіки відключення світла - Запорізька область

За даними Запоріжжяобленего, у понеділок в регіоні більшість підчерг чекає одне вимкнення. У двох підчергах - 4.1 і 4.2 - буде два вимкнення. Години відсутності електропостачання такі:

1.1: 12:00-17:00

1.2: 13:30-17:00

2.1: 16:30-21:30

2.2: 16:30-21:30

3.1: 12:00-17:00

3.2: 21:00-24:00

4.1: 07:30-11:30, 16:30-20:30

4.2: 07:30-11:30, 16:30-20:30

5.1: 13:30-17:00

5.2: 21:00-24:00

6.1: 07:30-12:30

6.2: 07:30-12:30

Ситуація зі світлом в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, гендиректор Yasno Сергій Коваленко розповів, коли світла в домівках українців стане більше. За його словами, це станеться у квітні, коли на повну запрацює гідро- та сонячна генерація, а споживання стане меншим. "І тому я думаю, що квітень – якщо ми виходимо за рамки ворожих обстрілів – то він найбільш сприятливий буде з точки зору наявності світла", - зазначив гендиректор Yasno.

Тим часом президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готуються знову вдарити по інфраструктурі України. За його словами, розвідка дає відповідну інформацію. Тому він закликав тих, чия робота і служба захищати Україну від ударів, бути зосередженими весною, як і зимою, та на кожну загрозу треба реагувати і збивати російські цілі.

