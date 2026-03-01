Зеленський попередив, що росіяни готуються знову вдарити по інфраструктурі України

Відповідку інформацію надала розвідка, каже президент.

Росіяни планують продовжувати удари по українській інфраструктурі, заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба захищати Україну від ударів, має бути зосереджений весною, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум з можливого", - наголосив він.

За його словами, Україні вдалося пройти найбільш складну за всі роки війни зиму, яку росіяни хотіли перетворити "на знищення України й українців".

Відео дня

"Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "шахедів"", - сказав президент.

Він нагадав, що один із найбільших цієї зими ударів окупанти завдали 6 грудня, застосувавши понад сімсот різних цілей, серед яких лише ракет - більш ніж п’ятдесят.

"Вдячний усім, хто нашу енергетику захищає та відновлює: усім працівникам енергетичних компаній, кожній ремонтній і аварійній бригаді, усьому колективу ДСНС України – ви справді герої", - звернувся Зеленський.

Також він подякував українським воїнам, розробникам, виробникам і операторам перехоплювачів, комунальним службам, місцевим і обласним владам.

"Особливо хочу відзначити українських підприємців, кожен бізнес в Україні – і малий, і великий, – який зміг адаптуватись у цих умовах, зберіг роботу, пройшов цю зиму і працює в Україні. Надзвичайно важливо, щоб ми були стійкими й надалі", - додав президент.

Наслідки російських ударів по інфраструктурі України

Як повідомляв раніше УНІАН, через енергетичну скруту економіка України переживає найгіршу кризу за час війни. Ворог завдав масштабних руйнувань енергосистемі країни, через що компанії змушені скорочувати виробництво та податкові відрахування до держбюджету. За даними агенства Reuters, криза охопила всі галузі української промисловості – від сталеливарних заводів до гірничодобувних, цементних та харчових компаній.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що відповідно до оцінки завданих збитків і потреб у відновленні (RDNA5) на відновлення енергетики України на наступні 10 років потрібно $90,6 млрд.

Вас також можуть зацікавити новини: