Ізраїль мобілізував 100 000 резервістів через загострення конфлікту з Іраном, - ЗМІ

Ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) мобілізували 100 000 резервістів у зв'язку з конфліктом з Іраном, що триває, повідомляє The Times of Israel.

Видання зазначило, що ця кількість судячи з усього, додається до 50 000 резервістів, які наразі перебувають на військовій службі.

Як повідомили військові, сухопутні війська були посилені на кордонах Ізраїлю з Сирією, Ліваном, сектором Газа та на Західному березі.

За даними збройних сил Ізраїлю, лише Командування тилу мобілізувало 20 000 резервістів, головним чином для пошуково-рятувальних робіт. Також підкріплення отримали Військово-повітряні сили (ВПС), Військово-морські сили (ВМС) та Розвідувальне управління Ізраїлю.

У ЦАХАЛ запевнили, що всі мобілізовані будуть забезпечені необхідною логістикою та засобами для виконання бойових завдань у найкоротші терміни.

Ситуація в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що іранські державні ЗМІ підтвердили смерть аятолли Алі Хаменеї в неділю, 1 березня. Примітно, що за кілька годин до цього чиновники США та Ізраїлю заявили про його загибель в результаті спільних ударів по його режиму. В державній телекомпанії Ірану заявили, що верховний лідер Ірану загинув "мученицькою смертю". Як повідомило державне інформаційне агентство Fars News Agency, Хаменеї був убитий "у своєму кабінеті в будинку лідера" під час "виконання своїх обов'язків". Окрім цього, загинули вищий генерал країни та ключовий радник Хаменеї.

Також ми писали, що тимчасово виконуючим обов'язки верховного лідера країни після ліквідації Алі Хаменеї призначено аятолу Алірезу Арафі. За даними ЗМІ, в перехідний період Іран очолять президент Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї, а також один з членів Ради вартових конституції. Відомо, що Аліреза Арафі - іранський шиїтський священнослужитель. Він рішуче виступає проти атеїзму і християнства й вважає їх формами ідолопоклонства.

