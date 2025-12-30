У РФ зізнались, що поки не здатні створити 'еліксир молодості' для Путіна

У Міністерстві охорони здоров'я РФ працюють над цим.

В Росії наразі немає можливості створити універсальний засіб, що подовжує молодість, але Росія робить певні успіхи у збільшенні тривалості життя. Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко, повідомляє "The Moscow Times".

"Створити універсальну таблетку від старості поки буде досить складно. Вона повинна, перш за все, мабуть, включати питання регуляції імунної системи. І цей напрям по довголіттю сьогодні активно фінансується в нашій країні та за кордоном, оскільки збільшення тривалості життя і, головне, здорового життя є таким, в цілому, принциповим для людства", - заявив він.

За словами Мурашка, російські фахівці просунулися у подовженні тривалості життя. Деталі міністр не озвучив, додавши лише, що на можливість довгого життя впливає сума факторів, включаючи аутоімунні захворювання, цукровий діабет та інші хвороби.

Путін шукає безсмертя

Наприкінці листопада глава Сбєрбанка Росії Герман Греф заявляв, що люди "приблизно до 2032 року" зможуть отримати шанс здобути можливість вічного життя. Про це банкір сказав під час дискусії з Путіним на конференції "Подорож у світ штучного інтелекту". Російський лідер підтримав порушену Грефом тему, заявивши, що середня тривалість життя в Росії може бути доведена до 150 років.

У вересні 2024 року The Times писала, що Путін, "одержимий ідеєю вічного життя", доручив вченим створити засоби проти старіння.

За даними газети, Міністерство охорони здоров’я вимагало від наукових інститутів звітів про роботу над методами протидії клітинному старінню, когнітивним розладам, остеопорозу та зміцненню імунної системи. У грудні цього року ряд великих наукових центрів почали шукати способи сповільнити старіння, а також виміряти біологічний вік людини та її внутрішніх органів.

