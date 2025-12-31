Йдеться про Сумську та Харківську області. Київ називає ці плани "божевільними" і обіцяє опір.

Правитель Росії Володимир Путін наказав у 2026 році розширити так звану буферну зону на північному сході України. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, повідомляє Reuters.

За словами Герасимова, мова йде про Сумську та Харківську області, що межують із Росією. Він також повідомив, що проінспектував угруповання військ "Північ", яке діє на цьому напрямку.

"Президент Російської Федерації наказав у 2026 році розширити буферну зону в Сумській та Харківській областях", - заявив Герасимов.

Зазначене угруповання було сформоване на початку 2024 року. За версією Москви, його завданням є створення "буферу" вздовж кордону та витіснення українських сил углиб території України для подальшого наступу.

Заява Герасимова пролунала на тлі обіцянок Росії відповісти на нібито спробу "атаки" на резиденцію Путіна, про яку Москва заявила без надання доказів. Київ відкинув ці звинувачення, назвавши їх спробою зірвати можливі мирні переговори, оскільки війна наближається до четвертого року.

Офіційної реакції України на заяву Герасимова наразі не було.

Що передувало

Путін неодноразово представляв ідею "буферної зони" як спосіб відсунути українські війська та озброєння від кордону Росії, посилаючись на обстріли та атаки дронів по прикордонних регіонах, зокрема Бєлгородській і Курській областях.

Водночас Київ неодноразово відкидав цю концепцію, заявляючи, що Росія використовує її як привід для глибших вторгнень на українську територію.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав плани Москви щодо Сум та Харкова "божевільними", наголосивши, що Україна захищатиме ці регіони й чинитиме опір.

