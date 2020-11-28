Близько 130 осіб є політв’язнями, загинули 8 людей.

У Білорусі з початку акцій протесту було затримано і постраждали близько 30 тисяч осіб.

Про це лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

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«Ті, хто постраждав, був затриманий, тих, які будь-яким чином були залучені, близько 30 тисяч», – сказала Тихановська.

Вона додала, що близько 130 осіб наразі є політв’язнями, загинули 8 людей.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Україна приєдналася до рішення Ради Євросоюзу від 2 жовтня про запровадження обмежувальних заходів проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації результатів виборів президента в Білорусі.

19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися розпочати підготовку до впровадження третього етапу санкцій.

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Автор: Вікторія Токарєва