За його словами, у цій країні багато проросійського населення, яке впливає на політику країни через партії.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому Ізраїль не допомагає Україні наданням зброї. Про це він повідомив в ефірі інформаційного марафону.

"Політики ухвалюють рішення, виходячи з ситуації всередині. Проросійського населення в Ізраїлі достатньо. І відповідно, їх партії відтанцьовують ці речі. Тому вони знаходять будь-які причини пояснити, що відкрита допомога Україні означатиме руйнування балансу всередині країни і наражатиме на ризики", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що Ізраїль поки що залишається країною, де треба проводити агітацію і дискусію.

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Допомога від Ізраїлю - деталі

Україна чекає рішення Ізраїлю про надання допомоги у захисті неба. Зокрема, Україна передала уряду Ізраїлю список оборонних потреб.

24 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитися: він з демократичним світом або закриває очі на російський терор. Глава держави констатував, що, на жаль, Україна не має свого "Залізного купола", щоб убезпечити небо, тому Росія і сподівається терором у повітрі компенсувати програші на землі.

Водночас 12 лютого посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський висловив думку, що система протиповітряної оборони "Залізний купол" не підходить для України.

У теперішній час українська та ізраїльська сторони ведуть діалог про адаптацію в Україні системи раннього оповіщення про повітряну тривогу.