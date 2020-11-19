Ключовим елементом став заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили основні положення оновленого проекту резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна».

Як йдеться у заяві МЗС України, зовнішньополітичне відомство вітає схвалення Третім комітетом 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН проекту вже п’ятої поспіль, оновленої і посиленої резолюції щодо Криму.

"Схвалення проекту – важливий внесок у продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію у зв’язку з незаконною окупацією та спробою анексії Криму", - йдеться у заяві.

Зокрема, документ підготовлено на основі двох останніх доповідей генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.

У МЗС наголошують, що ключовим елементом оновленого проекту резолюції став заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

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При цьому, особливу увагу приділено питанню кваліфікації "органів" на тимчасово окупованих територіях України як "окупаційної влади Російської Федерації".

"Резолюція констатує продовження Росією протиправної діяльності, згідно з міжнародним гуманітарним правом, що включає переселення російських громадян на півострів та примусову зміну громадянства з метою модифікації демографічного складу населення. Це, зокрема, негативно впливає на економічні і соціальні права кримчан та змушує їх покидати Крим, що є прихованою формою депортації осіб, які захищені Женевськими конвенціями в умовах окупації", - йдеться у заяві.

Також сказано, що серед важливих положень цьогорічного проєкту є заклик до припинення кримінального переслідування за ухилення від військового призову, засудження триваючої безкарності за випадки насильницьких зникнень та констатація ролі ФСБ РФ у задокументованих випадках тортур.

"Привертається увага до системних політичних репресій проти представників кримськотатарського народу, чергових необґрунтованих суворих вироків політичним в’язням, переслідування Православної церкви України в Криму, переслідування журналістів, зокрема громадянських, використання пандемії для здійснення подальшого наступу на права людини", - заявили в МЗС.

‌Крім того, додають у відомстві, у проекті резолюції звучить вимога до РФ негайно припинити грубі порушення прав людини та забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні та Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, на територію тимчасово окупованого півострова.

"Україна вдячна країнам, які підтримали проєкт резолюції на засіданні Третього комітету, а також тим, хто став співавторами документа, та закликає усіх держав-членів ООН підтримати резолюцію під час голосування на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН в грудні", - йдеться у заяві.

Окупація Криму Росією

Росія анексувала Крим в 2014 році. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя стався невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції.

Росія називає це «відновленням історичної справедливості».

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Автор: Віталій Саєнко