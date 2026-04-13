Головний ворог повалений: відхід Орбана прибирає ключову перешкоду для України в Європі, – NYT

Поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала для Києва довгоочікуваним сигналом про завершення епохи дипломатичного шантажу.

Протягом більшої частини останніх чотирьох років Угорщина була постійним джерелом роздратування для України. Будучи винятком у Європі, Угорщина підтримувала дружні відносини з Росією, блокуючи критично важливе фінансування Європейського Союзу для Києва та гальмуючи його шлях до інтеграції в блок.

Після поразки на виборах у неділю Віктора Орбана, багаторічного прем'єр-міністра Угорщини та архітектора її прокремлівської політики, багато українців сподівалися на поворотний момент, пише The New York Times. "Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі, і ми готові розвивати нашу співпрацю з Угорщиною", – написав президент України Володимир Зеленський у своєму вітальному зверненні до лідера партії "Тиса" Петера Мадяра.

У короткостроковій перспективі результат недільних виборів може дати вкрай необхідний фінансовий імпульс для України, зазначають журналісти. Адже з лютого Орбан блокував кредит країні у розмірі 90 мільярдів євро, через що уряд ризикував залишитися без коштів до кінця весни. Очікується, що його поразка розчистить шлях для виплати кредиту.

"Схоже, що цей своєрідний троянський кінь Росії всередині ЄС може зникнути", – заявив Андреас Умланд, експерт з політичних питань у новому Інституті європейської політики в Києві. "У цьому полягала основна проблема України: Угорщина функціонувала не як член ЄС, а як агент Росії всередині союзу".

Позиція Петера Мадяра щодо війни та ЄС

У довгостроковій перспективі незрозуміло, яку користь перемога Мадяра може принести Україні. Він зайняв чітку антиросійську позицію під час своєї кампанії, дистанціювавшись від Орбана, який був ідеологічно близьким до кремлівського диктатора Володимира Путіна і покладався на Росію в питаннях критичного імпорту енергоносіїв.

Однак Мадьяр утримався від підтримки додаткової фінансової допомоги Україні та виступив проти прискореного графіку інтеграції країни до Європейського Союзу, наголосивши, що Україна має відповідати всім стандартним вимогам перед вступом. Угорський електорат розділився щодо обох цих питань.

Історичний контекст і причини напруженості

Україна давно має складні відносини з Угорщиною, з якою вона ділить 103-кілометровий кордон на заході. Напруженість часто концентрувалася навколо значної угорської етнічної меншини в Закарпатській області України – до 150 000 осіб. Суперечки щодо прав на мову та освіту загострили відносини, що Орбан посилював наполегливою політикою підтримки угорських меншин за кордоном.

Відносини досягли дна під час війни, оскільки Угорщина, спочатку засудивши агресію Росії, зберігала дружні зв’язки з Кремлем і дедалі частіше діяла проти інтересів України в Європі. Зокрема, Будапешт послідовно блокував початок переговорів про вступ України до ЄС, закріпивши за собою репутацію деструктивної сили в Києві та ставши постійним об’єктом критики з боку українських офіційних осіб.

"Кожен "Віктор", який живе за рахунок європейських грошей, намагаючись при цьому розпродати європейські інтереси, заслуговує на потиличника", – заявив Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) цього року, маючи на увазі Орбана.

Ескалація конфлікту перед виборами

Напруженість посилилася напередодні угорських виборів, коли Орбан зробив ворожість до України центральним елементом своєї кампанії, пишуть ЗМІ. Орбан звинуватив Україну в затягуванні ремонту трубопроводу, що перетинає її територію, по якому російське паливо постачається до Угорщини та Словаччини. Він назвав це спробою завдати шкоди економіці Угорщини та шантажувати її, щоб змусити підтримати Україну у війні.

У відповідь Будапешт заблокував кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Потім він наклав вето на нові санкції ЄС проти Росії, а після цього вилучив мільйони євро готівкою та золотом з українських броньованих банківських автомобілів, що проїжджали через Угорщину, припустивши, що гроші мають сумнівне походження.

"Блокування Угорщиною кредиту стало тягарем для України, яка відчайдушно потребує коштів для підтримки своїх військових зусиль, оскільки бойові дії тривають, не слабшаючи, а мирні переговори, за великим рахунком, зійшли нанівець", – йдеться в матеріалі.

Близько двох третин суми кредиту було призначено для закупівлі зброї, тоді як решта мала підтримати український бюджет та економіку. Без цих коштів, як попередив у лютому високопоставлений український законодавець, Київ може зіткнутися з "фінансовою трагедією".

Інші новини про перемогу Мадьяра

Раніше УНІАН повідомляв, що Мадьяр відзначився скандальною заявою про Росію. Він не заперечує енергетичної залежності від Росії і вважає, що Угорщині доведеться піти на переговори. За його словами, потрібно буде посилювати диверсифікацію, але це нібито не робиться за один день.

Крім того, ми також розповідали, чому Угорщині доведеться співпрацювати з Росією. Україні ж доведеться фактично "з нуля" будувати відносини з Угорщиною. І це несе як позитивні, так і негативні моменти, на думку експерта.

Вас також можуть зацікавити новини: