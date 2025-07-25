Таких чоловіків хочуть вносити до так званих "чорних списків МВС" та погрожувати мобілізацією.

На тлі демографічного колапсу російська влада дедалі частіше вдається до репресивних та абсурдних заходів. Черговою ініціативою стали пропозиції карати неодружених чоловіків, які протягом трьох місяців не мають побачень або не роблять спроб створити сім’ю, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

За інформацією з російської Держдуми, розглядається можливість вносити таких чоловіків до "чорного списку МВС" із подальшим направленням на примусові роботи або мобілізацію. Ініціатива, подана так званими "громадськими активістами", вже викликала обурення серед правозахисників і демонструє радикалізацію внутрішньої політики режиму.

Паралельно країна продовжує провальну політику в галузі міграції — із залежністю від робочої сили з Центральної Азії та прагненням втягнути мігрантів до війни в Україні. Брак інтеграційних заходів, зростання ксенофобії та використання етнічних меншин як "гарматного м’яса" посилюють соціальний розпад.

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Особливо тривожною є практика залучення неповнолітніх до роботи у військово-промисловому комплексі — зокрема, до виробництва дронів, які Росія застосовує у війні.

Демографічна криза в РФ - останні новини

Нагадаємо, що Росії не вистачає працівників. У контексті стратегічного союзу між Москвою та Пхеньяном, Кім Чен Ин надає Росії не лише військову допомогу у війні проти України, а й допомагає вирішити гостру проблему дефіциту робочої сили. Кількість північнокорейських працівників у Росії швидко зростає, попри міжнародні санкції.

Демографічна криза, війна в Україні та еміграція посилили кадрову нестачу в Росії. За офіційними даними Міністерства праці, сьогодні не вистачає 1,5 млн працівників, і до 2030 року дефіцит може зрости до 2,4 млн. Особливо постраждали сфери будівництва, промисловості та інфраструктурних проєктів.

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