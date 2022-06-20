Це сталося на тлі низки різких заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Росія обмежила відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську. Це основний маршрут для транспортування казахстанської нафти до Європи.

Це сталося на тлі низки різких заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в рамках економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі.

Офіційною причиною обмеженого відвантаження стали знайдені торпеди і міни часів Другої світової війни в акваторії поруч з терміналом, де закінчується нафтопровід з Казахстану. Роботи з розмінування, які можуть тривати до кінця місяця, призначені на 20 червня.

Після цього стало відомо, що Казахстан призупинив транзит російського вугілля. Так, влада Казахстану заблокувала на своїй території 1700 вагонів з вугіллям.

Нагадаємо, 17 червня під час сесії з Володимиром Путіним Токаєв публічно заявив зі сцени ПМЕФ про неприпустимість визнання його країною "ДНР / ЛНР". Також Токаєв відмовився від російського ордена Олександра Невського. Повідомляється, що Токаєва планували нагородити в рамках економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі.

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