Казахстан є єдиною державою на просторі СНД, яка приєдналася до ДЗЯЗ.

Казахстан закликав країни світу розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року.

Про це заявив віце-прем'єр - глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді, повідомляє російський "Інтерфакс".

Глава МЗС Казахстану зробив цю заяву напередодні зустрічі держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯЗ), яка відбудеться наступного тижня у Відні.

За словами міністра, практичний внесок Казахстану в ядерне роззброєння "дає моральне право й надалі закликати народи та уряди подвоїти зусилля по позбавленню нашої планети від загрози ядерного самознищення на основі зміцнення взаємної довіри".

"Казахстан номінував свою кандидатуру на позицію заступника голови першої зустрічі ДЗЯЗ у 2022 році та голови третьої зустрічі на період 2024-2026 років", - сказав глава МЗС.

Перша зустріч держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї відбудеться у Відні 21-23 червня.

"Ми закликаємо всі держави, включаючи ядерні держави, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року, до столітнього ювілею ООН. Пропозиції та домовленості про досягнення цієї мети могли б бути зображені в підсумкових документах як першої конференції ДЗЯЗ, так і оглядової конференції ДНЯЗ. Вважаємо за необхідне приступити до практичної роботи в цьому напрямку ", - сказав Тлеуберді.

Договір про заборону ядерної зброї:

Договір про заборону ядерної зброї набув чинності в січні 2021 року. До теперішнього часу документ підписали 86 держав, майже 60-ратифікували.

Ядерні держави - Росія, Великобританія, Китай, США і Франція - відкинули ДЗЯЗ, який, на їхню думку, суперечить Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та може ще більше ускладнити подальший прогрес в області роззброєння.

Казахстан є єдиною державою на просторі СНД, яка приєдналася до ДЗЯЗ.

Війна в Україні та позиція Казахстану:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.

1 квітня в адміністрації президента Казахстану підкреслили, що всупереч бажанням Росії, Казахстан поважає територіальну цілісність України.

29 квітня Казахстан заявив, що не допомагатиме РФ обходити санкції Заходу.

3 травня Казахстан відкрито відмовився підтримувати російську агресію проти України.

23 травня в Казахстані заблокували понад 20 мільйонів доларів "дочок" російських банків.

17 червня президент Казахстану в присутності Путіна відмовився визнавати "ЛДНР".

18 червня стало відомо про те, що президент Казахстану відмовився від російського ордена. У Путіна відразу ж прокоментували цю ситуацію.

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