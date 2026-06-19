Власний добробут чи суверенітет держави: опитування з'ясувало, що обрали українці

Цікаво, що з 2020 року цей показник практично не змінився.

Більшість українців вважають збереження суверенітету та незалежності держави важливішим за особистий добробут. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи розділили опитування на два окремих питання. В першому вони протиставляли добробут і територіальну цілісність України, на що українці відповіли таким чином:

добробут її громадян – 40%;

територіальна цілісність – 48%;

важко сказати – 13%.

Тоді як у другому питанні соціологи попросили порівняти важливість добробуту та суверенітету і незалежності держави, на що отримали такі результати:

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суверенітет і незалежність – 59%;

добробут її громадян – 29%;

важко сказати – 12%.

Як змінилися настрої за останні роки

Зазначається, що КМІС проводив опитування на цю тему вже двічі. Вперше - у 2020 році. Тоді 52% обрали "державницький" варіант. Тоді як 33% віддали свій голос за добробут населення. Друге таке опитування пройшло вже після початку повномасштабного вторгнення, у 2023 році. Й тоді показники також не особливо відрізнялися – 53% обрали "незалежність і цілісність її кордонів" і 34% обрали "добробут населення".

"29%, які вважають добробут більш важливим – це дуже істотна частка громадян (і особливо турбує поширеність поглядів серед більш молодих українців). І ми бачимо зв’язок таких поглядів із завершенням війни на будь-яких умовах. Тому просування такого наративу (про більшу важливість добробуту і доцільність поступок суверенітетом) містить серйозні ризики і загрози для безпеки України", – підсумовують соціологи.

Інші опитування українців

Раніше КМІС провело опитування серед українців стосовно підтримки тих чи інших сценаріїв завершення війни. Зокрема 61% заявляли, що вони готові підтримати припинення вогню у війні з Росією. Але лише в тому разі, якщо близько до лінії фронту будуть розміщені війська країн Європи. Водночас 33% українців категорично відкидають цей варіант.

Також КМІС раніше проводив опитування щодо стосунків між США та Україною. Більшість з опитаних, а саме 56% вважають, що Вашингтон тисне на Україну, аби змусити її піти на поступки Росії. Водночас 30% вважають, що США продовжує бути союзником України.

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