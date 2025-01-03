На плакатах, які принесли на демонстрацію, було написано "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".

У пʼятницю, 3 січня, у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє Aktuality.

На вулиці вийшло біля 4 тисяч людей, щоб висловити своє невдоволення. На плакатах, які принесли на демонстрацію, було написано "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".

"Ми не російська ганчірка. Ми не Росія", – скандували організатори і протестувальники.

На заході учасники акції розмахували не лише прапором Словацької Республіки, але й прапором Європейського Союзу. Також лунав європейський гімн, при цьому організатори підкреслювали, що "це – наш гімн".

Художник Рудольф Сікора під час акції наголосив на необхідності об'єднання зусиль громадського сектору з опозицією.

"Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", – акцентував він, зауваживши, що необхідно об'єднатися проти зла.

Примітно, що мітинг завершився гімном Словацької Республіки – у старій версії 1993 року.

Роберт Фіцо: ви могли це пропустити

Премʼєр-міністр Словаччини неодноразово відзначався проросійськими заявами та погрозами на адресу України. Зокрема, нещодавно він пригрозив, що у відповідь на рішення Києва зупинити транзит російського газу українською територією, Словаччина може припинити постачання електроенергії в Україну після 1 січня 2025 року.

Він також лякав Європу проблемами у звʼязку з припиненням транзиту російського газу, хоча країни ЄС виявилися до цього готовими.

Осуд серед лідерів блоку викликав і нещодавній візит Фіцо до Росії. 22 грудня він прибув до Москви для проведення прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

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