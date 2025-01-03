У пʼятницю, 3 січня, у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє Aktuality.
На вулиці вийшло біля 4 тисяч людей, щоб висловити своє невдоволення. На плакатах, які принесли на демонстрацію, було написано "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".
"Ми не російська ганчірка. Ми не Росія", – скандували організатори і протестувальники.
На заході учасники акції розмахували не лише прапором Словацької Республіки, але й прапором Європейського Союзу. Також лунав європейський гімн, при цьому організатори підкреслювали, що "це – наш гімн".
Художник Рудольф Сікора під час акції наголосив на необхідності об'єднання зусиль громадського сектору з опозицією.
"Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", – акцентував він, зауваживши, що необхідно об'єднатися проти зла.
Примітно, що мітинг завершився гімном Словацької Республіки – у старій версії 1993 року.
Роберт Фіцо: ви могли це пропустити
Премʼєр-міністр Словаччини неодноразово відзначався проросійськими заявами та погрозами на адресу України. Зокрема, нещодавно він пригрозив, що у відповідь на рішення Києва зупинити транзит російського газу українською територією, Словаччина може припинити постачання електроенергії в Україну після 1 січня 2025 року.
Він також лякав Європу проблемами у звʼязку з припиненням транзиту російського газу, хоча країни ЄС виявилися до цього готовими.
Осуд серед лідерів блоку викликав і нещодавній візит Фіцо до Росії. 22 грудня він прибув до Москви для проведення прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.