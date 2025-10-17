У США звинуватили Пекін у фінансуванні військової машини Росії.

Голова впливового комітету Конгресу США Джон Муленаар різко оцінив роль Китаю у війні РФ проти України, наголосивши, що КНР активно фінансує військову машину Росії та навмисно хоче послабити США, підтримуючи своїх глобальних супротивників. Про це пише Kyiv Post.

За його словами, така стратегія створює "нову небезпечну вісь" з Іраном та Північною Кореєю.

Муленаар наголосив, що розрекламована "безмежна дружба, безмежне партнерство" між Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним перетворюється на готівку та необхідні ресурси для вторгнення в Україну.

Відео дня

"Росія не вела б цю війну, якби Китай не підтримував її всілякими ресурсами", - запевнив голова комітету.

Конгресмен додав, що попри те, що Пекін заявляє, що "не бере участі у конфлікті", "вся інформація, яку ми отримуємо, свідчить про те, що вони постачають матеріали подвійного призначення, які приносять користь Росії. Вони купують російську енергію".

Муленаар зауважив, що ці дії роблять "доцільним застосування відповідних заходів".

За його словами, Комуністична партія Китаю не лише фінансує війну, а й "підсилює військовий потенціал Ірану та поглиблює співпрацю з Північною Кореєю", аби посилити свій глобальний вплив.

"Ці фотосесії з [Володимиром] Путіним, Кім Чен Ином, іранським керівництвом... дійсно показують суть і напрямок їхніх дій", - додав Муленаар.

Також конгресмен розкритикував європейську політику щодо Китаю. За його словами, він турбується через те, що французький президент Еммануель Макрон "говорив про те, що ситуація в Україні настільки тривожна, що він думав, що в якийсь момент, можливо, доведеться навіть відправити французькі війська для захисту демократії в Україні. А через тиждень він розвернувся і пішов загравати з Сі Цзіньпіном".

На його думку, ця "розбіжність" доводить, що "Китай не є доброзичливим гравцем".

Китай та РФ - останні новини

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заговорив про можливість запровадження санкцій проти Китаю. За його словами, Китай надає підтримку Росії, тоді як сама вона руйнує ключові ринки, торговельні та фінансові правила, а також - міжнародне право.

Подоляк додав, що якщо ж Пекін не готовий зупинити витки ескалації, то проти нього потрібно запроваджувати "жорсткі, максимально заборонні санкції".

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може змусити Росію напасти на альянс. Він наголосив, що зараз російські війська розтягнуті і задіяні в різних місцях.

"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком імовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію, на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", - вважає Рютте.

Вас також можуть зацікавити новини: