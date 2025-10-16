Росія робить великий внесок у дестабілізацію світу, але тільки за рахунок Китаю, заявив радник.

Росія має можливість продовжувати війну проти України лише за рахунок підтримки з боку Китаю. Пекін же використовує Москву для поліпшення свого політичного впливу.

Як зазначив в ефірі телеканалу FREEДОМ радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, Китай надає підтримку Росії, тоді як сама вона руйнує ключові ринки, торговельні та фінансові правила, а також – міжнародне право.

"Це призведе до сумних наслідків, на жаль, – світ буде дестабілізовано. Він уже хаотизований, дестабілізований і Росія продовжує вносити великий у це внесок. І тільки за рахунок ресурсу Китаю РФ це робить", – заявив Подоляк.

На його думку, потрібно вести продуману політику щодо Китаю. Якщо ж Пекін не готовий зупинити витки ескалації, то проти КНР необхідно запроваджувати "жорсткі, максимально заборонні санкції", сказав Михайло Подоляк.

Китай і Росія

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може змусити Росію напасти на Альянс. За його словами, Пекін може планувати відвернути увагу НАТО від Тайваню. Водночас Рютте додав, що зараз російські війська розтягнуті та задіяні в різних місцях.

Крім того, Китай продовжує купувати російську нафту, що допомагає країні-агресорці вести дорогу війну проти України. Також китайські компанії постачають Росії компоненти подвійного призначення.

