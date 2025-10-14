Китай може планувати відвернути НАТО від Тайваню.

Якщо Китай збереться напасти на Тайвань, то він може використати агресію Росії проти НАТО, щоб відвернути увагу Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Парламентській асамблеї країн НАТО в Любляні.

"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком імовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію, на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", - заявив Рютте.

При цьому він сказав, що зараз російські війська розтягнуті і задіяні в різних місцях.

"Там самотній і зламаний російський підводний човен шкандибає додому з патрулювання в Середземному морі", - зіронізував генсек.

Як писало видання The Washington Post, Росія допомагає Китаю з навчанням і наданням технологій в одній із небагатьох галузей, де російська армія все ще перевершує можливості китайських військових, - у повітряно-десантних військах.

Також документи підтверджують існування програми навчання китайських десантників російськими фахівцями спочатку в Росії, а пізніше в Китаї.

