На Китайській міжнародній виставці гелікоптерів у Тяньцзіні проєкт Nantianmen представив концепт винищувача вертикального зльоту та посадки (VTOL) під назвою Purple Fire. На нього звернули увагу фахівці ALCON Intelligence.

Наскільки можна судити, йдеться про універсальну бойову платформу, призначену для виконання різних завдань.

Вона може переналаштовуватися для виконання таких місій, як пошуково-рятувальні операції, евакуація поранених та реагування на надзвичайні ситуації. Серед головних особливостей Purple Fire – розвинений штучний інтелект.

На думку фахівців, перед нами демонстрація технологій, а не реальна програма, яка буде впроваджена найближчим часом. Її практичне застосування у середньостроковій перспективі малоймовірне через труднощі з двигуном, автономністю та сертифікацією.

Окремі підсистеми, як-от система управління польотом з підтримкою ШІ або модульні комплекти для різних місій, поступово впроваджуються у майбутні китайські вертольоти або конвертоплани.

Це не перший випадок, коли КНР демонструє щось подібне. Рік тому Китай похвалився концептом "‎повітряно-космічного винищувача"‎ майбутнього White Emperor, який виглядав як реквізит для науково-фантастичного кіно. Дехто з фахівців назвав це "‎пропагандою"‎.

Водночас варто сказати, що Пекін дійсно активно розробляє бойові літаки нового покоління. Одним з найбільш цікавих є J-36 від корпорації Chengdu Aircraft Industry Group.

Це великий літак масою приблизно у 50 тонн, який отримав одразу три двигуна (більше, ніж у інших сучасних бойових літаків). На думку деяких фахівців, він зможе нести наддалекобійну зброю.

