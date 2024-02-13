Відповідне рішення в РФ повинні ухвалити до 21 лютого.

Росія має намір вийти зі складу парламентської асамблеї ОБСЄ. Держдума і Рада Федерації повинні ухвалити відповідне рішення до 21 ферваля.

Про це, як пише The Insider, повідомив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Парламентську асамблею ОБСЄ він назвав "абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона".

"Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти", – додав він.

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Росію виключають з міжнародних організацій

У грудні 2023 року РФ вигнали з Дунайської комісії, враховуючи обстріли Нижнього Дунаю. Таке рішення було ухвалене на ювілейній 100-й сесії під головуванням України.

Кількома днями раніше Росію виключили з Ради Міжнародної морської організації. Раніше РФ також не обрали постійним членом Ради ООН з прав людини і вперше в історії виключили з Виконавчої Ради Агентства ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Варто відзначити, що в лютому 2023 року Міжурядова комісія з фінансового моніторингу (FATF), яка займається боротьбою з відмиванням злочинних доходів, безстроково призупинила членство Росії. І це далеко не повний перелік організацій, які не бажають працювати з РФ.

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