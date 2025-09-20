Провокація літаків Кремля: Естонія активувала статтю 4 НАТО і викликала посла РФ

Таллінн назвав дії Москви "безпрецедентно зухвалими" та залучає союзників.

Естонія викликала російського дипломата після порушення свого повітряного простору та офіційно розпочала консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору, пише Sky News.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав вторгнення російських літаків "безпрецедентно зухвалим". Міністр оборони країни підтвердив, що Таллінн ініціював консультації всередині НАТО.

Стаття 4 Вашингтонського договору — найкоротша серед 14 статей Альянсу — зобов’язує членів проводити консультації, якщо будь-яка зі сторін вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

За словами речника НАТО, керівний орган Альянсу збереться на початку наступного тижня, щоб детальніше обговорити ситуацію.

Провокація Росії в Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо. Згідно із заявою Генштабу Сил оборони країни, літаки перебували в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин без увімкнених транспондерів, планів польоту і двостороннього зв'язку з авіадиспетчерськими службами.

У Міністерстві оборони РФ стверджують, що три російські винищувачі МіГ-31 нібито не порушували кордони інших держав.

Президент США Трамп заявив, що йому скоро доповідатимуть подробиці порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, зазначивши, що це йому не подобається.

