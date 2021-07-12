Військові РФ планують відпрацьовувати ракетні удари по противнику.

Російська Федерація вивела в Чорне море свої фрегати в рамках військових навчань. Військові РФ планують відпрацьовувати ракетні удари.

Про це повідомляє прес-служби Міністерства оборони Російська Федерація.

У море вивели фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен". Бойові розрахунки провели в морі навчальний бій, відбили ракетну атаку засобами ППО.

На наступному етапі підготовки проведуть спільні навчання з екіпажами літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту з нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів противника.

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Військові навчання "Сі Бриз-2021"

В Одесі завершилися наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання»Сі Бриз".

У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 Кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення і водолазних команд.

Також у навчаннях, які стартували 18 червня, брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

За словами керівника навчань "Сі Бриз-2021" з української сторони заступника командувача ВМС Олексія Доскато, Росія уважно спостерігала за міжнародними навчаннями "Сі Бриз-2021"»

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Автор: Анастасія Горбачова