Потужна пожежа сталася в будинку для українських біженців. Будівля повністю зруйнована.
За даними місцевого видання Polsat News, в будинку проживали 33 людини, з них 31 людина евакуювалася самостійно, а ще двоє – жінок з дитиною в цей момент перебували в школі.
Капітан пожежної бригади повідомив, що будівля більше непридатна для життя. Муніципалітет Слупська пообіцяв забезпечити біженців необхідними речами й предметами першої необхідності.
"Ми також маємо декларацію від власника закладу, що постраждалим є де переночувати, хоча ми підготували наші спільні кімнати для такої потреби", - зазначила місцева влада.
Українські біженці в Польщі - що відомо
З 24 лютого до Європейського Союзу виїхали 7,5 мільйона українських біженців, багато з яких обрали для проживання Польщу, Чехію та Німеччину.
Восени в ЄС заявили, що очікують нову хвилю біженців через зимові холоди і атак росіян на енергетичні об'єкти.
30 Листопада Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що з березня 2023 року проживання українських біженців у колективних закладах розміщення стане платним.