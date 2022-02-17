Російські сили готуються до наступу на українську територію найближчими днями, стверджує держсекретар США.

Російська Федерація може використати хіматаку як привід для вторгнення на територію України.

Приводом для вторгнення РФ в Україну може стати фальшива чи справжня хімічна атака, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час засідання Радбезу ООН.

"...може щось початися з такої провокації як атака з дронів, смерть цивільних, фейкова чи реальна хімічна атака", – сказав він.

Держсекретар попередив, що сили РФ готуються до наступу на Україну найближчими днями.

Нагадаємо, на початку лютого Ентоні Блінкен закликав очільника Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова відвести російські війська від кордонів української держави.

Загроза вторгнення РФ в Україну – що варто знати

Восени 2021-го російська сторона загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. В Україні та в низці держав Заходу заговорили про загрозу повномасштабного вторгнення.

Західний ЗМІ називали різні дати можливої повномасштабної агресії РФ проти України – агентство Bloomberg писало про 15 лютого, а Spiegel, Mirror, The Sun вказували 16 число, а Politico – 20-е.

У РФ 15 лютого стверджували, що відводять війська від українських кордонів в місця постійної дислокації, але, зокрема, в НАТО та в США ці дані не підтвердили.

Президент Штатів Джо Байден 15 лютого сказав, що російська сторона навколо України та Білорусі має понад 150 тисяч військових, і війська знаходяться в загрозливій позиції.

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